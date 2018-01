Justiça Militar decreta prisão de coronel da PM A 4ª Auditoria da Justiça Militar decretou a prisão preventiva do coronel da Polícia Militar Edmundo Zaborski, acusado de peculato (apropriação de bem público). Oficial da reserva, ele é acusado do desvio de verbas do Centro de Suprimentos de Motomecanização da PM (CSM/PM), ocorrido em 1992. A decisão de mandar prender Zaborski foi tomada pelos juízes da auditoria nesta segunda-feira, na sessão que deveria julgá-lo. Como era a segunda vez que ele não comparecia ao tribunal, o promotor José Ismael Lutti pediu a decretação da prisão. Até a noite desta terça-feira, Zaborski estava foragido. De acordo com a acusação, o coronel obrigou oficiais subalternos do CSM-PM a retirar o dinheiro que recebiam da Fazenda Pública nas contas de adiantamento e passá-lo para a conta que Zaborski mantinha em conjunto com seu filho. O dinheiro das contas de adiantamento só deveria sair delas mediante prestação de contas e comprovação do serviço. Segundo atualização monetária feita pela promotoria, foram desviados cerca de R$ 750 mil, dos quais R$ 350 mil foram devolvidos ao Estado. Zaborski e o outro réu no caso, o tenente-coronel da reserva Niuton Rodrigues, dizem que devolveram tudo, que tudo foi pago e afirmam que usaram as contas particulares por causa da inflação alta da época.