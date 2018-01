Justiça nega habeas-corpus ao cantor Belo O desembargador Carmine Savino Filho, da 7ª Câmara Criminal do Rio, negou hoje o pedido de habeas-corpus em favor do cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, impetrado pelo advogado Alberto Leite Fernandes, de São Paulo. O atual advogado de Belo, Alberto Louvera, disse desconhecer o advogado paulista, que não teria a procuração do cantor.