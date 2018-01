Justiça nega liberdade para advogada de Marcola A advogada Maria Cristina Rachado vai continuar presa. A decisão é do Departamento de Inquérito Policiais e Polícia Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela entrou com pedido de relaxamento de prisão, mas não obteve sucesso. Maria Cristina Rachado é advogada de Marcos Willian Herbas Camacho, o Marcola, apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A advogada foi presa em 20 de julho em uma operação da Polícia de São Paulo, após uma série de interceptações telefônicas que apontaram seu envolvimento em ações do crime organizado. A advogada também é acusada de pagar propina a um funcionário terceirizado da Câmara dos Deputados para obter cópias dos depoimentos sigilosos dos delegados paulistas Godofredo Bittencourt Filho e Ruy Ferraz, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em sessão secreta da CPI do Tráfico de Armas e do repasse do material da gravação a Marcola. No depoimento, Bittencourt, diretor do Deic, disse que a polícia tinha informações sobre uma iniciativa violenta do PCC em preparo. O vazamento da informação teria contribuído para os ataques violentos ocorridos em maio no Estado de São Paulo.