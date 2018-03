Justiça nega prisão domiciliar para procuradora aposentada

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O pedido de prisão domiciliar para a procuradora aposentada Vera Lúcia de SantAnna Gomes, acusada de torturar uma menina de dois anos, foi negado nesta terça-feira, 1, pelo juiz Mário Henrique Mazza, da 32ª Vara Criminal do Rio.

A defesa da procuradora havia requerido a transferência de Vera para a prisão domiciliar alegando que ela se encontra "em estado deplorável, descalça, descabelada, bastante trêmula e recusando qualquer alimentação, em busca de remédios que não podem lhe ser fornecidos pela direção do presídio, sem determinação de médico do Sistema Penal", segundo a Justiça.

De acordo com decisão do juiz, a defesa não apresentou qualquer fundamento que justifique a prisão domiciliar. "A acusada não é maior de 70 anos e não há provas de que esteja acometida de doença que não possa ser tratada no Sistema Penitenciário", conclui.

Vera Lúcia se entregou à Justiça no último dia 13 de maio e está presa no complexo penitenciário de Bangu.O pedido de habeas corpus foi negado pela 4ª Câmara Criminal do TJ-RJ.