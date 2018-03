Justiça ordena prisão de 69 PMs no Rio de Janeiro O juiz Marcelo Villas, da 1ª Vara Criminal de Madureira, decretou a prisão preventiva de 69 policiais militares. Eles foram investigados pela Polícia Federal, na Operação Tingüi, e são acusados de envolvimento com o tráfico da Favela do Muquiço, na zona norte. Os policiais estão presos desde 15 de dezembro, data em que a Justiça havia decretado a prisão temporária do bando. Dos policiais militares, 40 estavam lotados no 14.º Batalhão da PM (Bangu, zona oeste). O comandante desse batalhão foi preso no mesmo dia, em outra operação da PF, que investiga a máfia dos caça-níqueis. Os 69 policiais são acusados extorsão, extorsão mediante seqüestro, corrupção passiva e de auxiliarem no tráfico de entorpecentes da favela. Na decisão desta sexta-feira, o juiz Marcelo Villas também determinou a prisão do traficante Bruno da Silva Loureiro, chefe do tráfico na Favela do Muquiço.