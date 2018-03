Justiça ouvirá acusado de matar inglesa no dia 29 em GO

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 1ª Vara Criminal de Goiânia, se reunirá no próximo dia 29, a partir das 14 horas, com o goiano Mohammed D'Ali Carvalho dos Santos, acusado de matar e esquartejar a inglesa Cara Marie Burke, de 17 anos, em Goiás. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, no encontro, que antecede a audiência de instrução de julgamento, o magistrado ouvirá o rapaz para decidir se o autoriza a passar por exames de dependência de drogas e insanidade mental, conforme pedido da defesa. Em 15 de setembro, Alcântara recebeu a denúncia do Ministério Público (MP) contra Santos, acusado de homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver e corrupção ativa. Em 26 de julho, segundo o MP, Santos matou Cara a facadas em um apartamento, por supostamente temer que ela não se casasse com ele. O acordo teria sido feito na Inglaterra, onde os dois se conheceram. O objetivo dele seria obter cidadania inglesa. Cristiano Cardoso Silva, acusado de ajudar o rapaz a ocultar as partes do corpo da vítima, responde por ocultação de cadáver.