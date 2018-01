Justiça proíbe uso de máscaras no carnaval de cidade da PB após estupros

SÃO PAULO - A Justiça da Paraíba proibiu nesta terça-feira, 14, o uso e a venda de máscaras durante o período de carnaval no município de Queimadas, no Agreste do Estado. Quem descumprir e medida pode ser detido por desobediência. A proibição foi requerida pelo Ministério Público por causa de um estupro coletivo em uma festa de aniversário na cidade no domingo.

Os agressores usaram capuzes para não serem identificados pelas vítimas, por isso, a determinação, que já está em vigor, autoriza o apenas uso de fantasias que não escondam os rostos. Dez homens, incluindo três adolescentes, foram presos por envolvimento no estupro das seis mulheres - umas delas só foi identificada nesta terça-feira, 14. Duas delas morreram.

Vítimas. As duas mulheres mortas - a recepcionista Michele Domingos da Silva, de 26 anos, e a professora Isabela Pajussara Frazão Monteiro, de 28,- eram amigas dos organizadores da festa. Elas foram assassinadas porque identificaram os suspeitos.