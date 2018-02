Justiça veta cassação de carteiras sem foto Todos órgãos de trânsito do País estão impedidos de cassar carteiras de habilitação sem foto de motoristas que não fizeram recadastramento no prazo. A Justiça Federal suspendeu os efeitos de uma resolução do Contran, em vigor desde abril. O texto determinava que as carteiras antigas com vencimento até maio precisavam ser renovadas até agosto e as demais tinham 30 dias depois do prazo do vencimento para serem recadastradas. O descumprimento era punido com cassação.