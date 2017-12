Kart no centro, golfe no parque e até pebolim humano: é a Virada Esportiva O esporte vai tomar conta de São Paulo hoje e amanhã. A Virada Esportiva, evento realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, reúne diversas atividades em diferentes pontos da cidade. A programação completa da virada esportiva em SP ZONA NORTE A abertura será no sambódromo, local da Arena Juventude Radical, com skate, bungee jumping, pebolim humano e tirolesa. Das 14 horas de hoje às 14 horas de amanhã. ZONA OESTE A piscina olímpica do Pacaembu terá surfe, mergulho livre e festival de barrigada. Das 9 às 13 horas de amanhã. O parque Villa-Lobos terá hoje instrutores e locais para a prática de golfe, a partir das 10 horas. ZONA LESTE O Legends of the Black Top, time americano de basquete de rua, se apresenta hoje às 19 horas no ginásio do Corinthians. CENTRO A região central vai virar uma pista de kart. A largada será na frente do Teatro Municipal, a partir das 21 horas de hoje. ZONA SUL Esportes ganharão versão no escuro na Balada Esportiva. Os participantes poderão jogar futebol e basquete com luz de néon. Começa às 14 horas de hoje, no Roller Brothers, na Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, no Morumbi. Na Represa do Guarapiranga, vai ser possível praticar rafting, wakeboard, jet ski e rali náutico hoje, das 9 às 18 horas, e amanhã, das 8 horas às 17h30. Os atletas e medalhistas Maureen Maggi e Robson Caetano participam da Clínica Olímpica de Atletismo, hoje, das 10 às 17 horas, e amanhã, das 10 às 14 horas, no Complexo Esportivo do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Ao lado, no Obelisco, atletas tentarão bater o recorde de maior distância em esteira e entrar para o Guinness Book, às 14 horas de hoje.