Kassab deve criar secretaria para creches

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), deve criar duas secretarias e extinguir outras duas. Também deverá fazer mudanças em ao menos 12 subprefeituras. A Secretaria da Educação diminui de tamanho - dará espaço a uma nova pasta, que tratará exclusivamente de creches. O empresário do setor de escolas particulares Benjamin Ribeiro da Silva é cotado para assumir o posto. Há poucas informações sobre a segunda nova secretaria. Em 2005, o então prefeito José Serra (PSDB) havia cogitado criar a pasta das Marginais do Tietê e do Pinheiros, que administraria as duas vias. No ano passado, Kassab voltou a falar no assunto. A função pode ser absorvida pela agência de transportes que ficará a cargo de Frederico Bussinger - que deixa hoje a Secretaria de Transportes, dando lugar a Alexandre de Moraes. A Prefeitura deverá extinguir a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, comandada por Renato Baena, e a Secretaria para Participação e Parceria, a cargo do deputado estadual Ricardo Montoro (PSDB). As duas pastas a serem extintas tiveram vida curta. Foram criadas por decreto em abril de 2005. A vereadora Mara Gabrilli (PSDB) foi a primeira secretária da Pessoa com Deficiência. A de Parceria foi comandada por dois vereadores tucanos - Gilberto Natalini e José Police Neto - antes da posse de Montoro. Na semana passada, durante um congresso sobre educação, Kassab já teria manifestado o desejo de que Benjamin Silva integrasse seu governo. O empresário é um dos fundadores da Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos (Sobei), que existe desde 1983 e atende 3.300 crianças carentes. A idéia de Kassab seria replicar o modelo de creche conveniada, que recebe dinheiro da Prefeitura, e tentar diminuir o déficit de cerca de 100 mil vagas nesse nível de ensino na capital. O problema da falta de vagas na educação infantil - que inclui creches (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos) - é antigo. Sua solução havia sido uma das promessas de campanha de Serra à Prefeitura. O secretário de Educação, Alexandre Schneider, disse que seriam criadas 16 mil novas vagas até o fim de 2008. Segundo fontes ouvidas pelo Estado, Silva, que é membro da maçonaria e proprietário dos colégios Albert Einstein e Morumbi Sul, já tem participado de reuniões na Prefeitura. O projeto que está sendo discutido criaria cerca de 400 novas creches conveniadas. Procurado, Silva não quis falar. Filiado ao PMDB, tentou ser deputado federal. Entre 2003 e 2004, na administração de Marta Suplicy (PT), foi subprefeito de Santo Amaro. É diretor do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieeesp) e vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep). SUBPREFEITURAS As mudanças nas subprefeituras devem começar nos próximos dias. A primeira deverá ser a saída do subprefeito da Lapa, Paulo Bressan. Em seu lugar assumiria a procuradora de Justiça Luiza Nagib Eluf, que foi secretária nacional dos Direitos da Cidadania no governo de Fernando Henrique Cardoso. Há pelo menos 12 subprefeitos pré-candidatos a vereador e prefeito. Metade é vista com potencial para ocupar uma cadeira na Câmara. Muitos não querem deixar o posto enquanto não for definido o candidato do PSDB à Prefeitura e o destino de Kassab na eleição de 2008.