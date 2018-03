Kassab diz que guarda municipal está a serviço do Estado Indagado sobre a nova onda de ataques do PCC nesta madrugada, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse nesta quarta-feira, no Parque do Ibirapuera, durante abertura da São Paulo Fashion Week (SPFW), que a Prefeitura colocou sua Guarda Civil Metropolitana a serviço do governo estadual. "Estamos em sintonia com o Estado. A ação do governador tem sido correta e tentamos colaborar com ele. Todos nós assumimos a responsabilidade e fazemos o que está ao nosso alcance, para vencer as forças do mal", afirmou o prefeito, que não fez mais comentários sobre o assunto. Kassab chegou com meia hora de atraso à abertura do evento de moda, mas não causou o tumulto habitual de celebridades e autoridades que passam pelo local. Antes do desfile do Ricardo Almeida, ele conheceu os backstages, onde encontrou o diretor da SPFW, Paulo Borges e o estilista. Era a primeira vez de Kassab na SPFW. ?É um dos mais importantes eventos da cidade, gera empregos, turismo e negócios.? Questionado sobre o terno que vestia, o prefeito disse que não era um Ricardo Almeida e sim de um alfaiate antigo. ?Meu estilo é de um brasileiro simples?, definiu.