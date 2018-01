Kassab diz que serviço é de qualidade e será mantido Mesmo sob suspeita, a terceirização da merenda escolar na rede municipal de ensino vai continuar a ser adotada, até mesmo nas 30 escolas novas que a Prefeitura vai entregar no início do ano letivo. Atualmente, cerca de 80% das 1.410 escolas da rede usam o modelo. Em entrevista coletiva ontem, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) defendeu a terceirização da merenda. "As informações de pais, professores e alunos apontam que a qualidade da merenda é satisfatória", disse. "A fiscalização, por parte da Secretaria da Educação, tem sido rigorosa, e os problemas pontuais serão apurados." Ele disse ainda que "a Prefeitura será parceira na apuração das denúncias para que o Ministério Público investigue esse suposto cartel". O secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, que responde pelo Departamento de Merenda Escolar, anunciou uma auditoria permanente da merenda. "O prefeito me recomendou procurar a USP e a Unifesp para que façam avaliação externa permanente da merenda, direta e terceirizada"