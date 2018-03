Kassab fala à Eldorado sobre ampliação do Anhembi A ampliação do Centro de Convenções do Anhembi até o Campo de Marte, na zona norte, é um dos projetos do pacote de obras idealizado pelo prefeito Gilberto Kassab (PFL) e que deve consumir cerca de R$ 1,9 bilhão. A reforma do Anhembi prevê a criação de um enorme espaço de shows, com capacidade para 40 mil pessoas, além de um parque. O projeto prevê ainda que a pista para aviões seja acoplada ao centro. Kassab deu detalhes do projeto em entrevista ao programa Eldorado Metrópole, da Rádio Eldorado AM, nesta quarta-feira, 5. O pacote de obras do prefeito inclui ainda quatro grandes obras viárias: o corredor Expresso Tiradentes, o prolongamento da Avenida Roberto Marinho até a Rodovia Imigrantes, a continuação da Jacu-Pêssego até a Rodovia Ayrton Senna e a criação de duas faixas extras na Avenida Bandeirantes. Para a saúde, Kassab pretende entregar dos hospitais Cidade Tiradentes, na zona leste, em agosto, e M?Boi Mirim, no ano que vem, além das 50 unidades de Atendimento Médico Ambulatoriais (Amas) deve melhorar o setor. Na educação, a aposta é em cinco Centros Educacionais Unificados (CEUs), na ampliação do pós-escola para crianças poderem fazer cursos extras depois das aulas e na eliminação dos três turnos de três horas e meia nos colégios.