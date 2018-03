Kassab fala em ''oportunismo'' A candidata do PT à Prefeitura da capital, Marta Suplicy, disse em nota que "repudia toda forma de violência". Sem comentar diretamente o fato de o governador José Serra (PSDB) ter responsabilizado o PT pelo ocorrido, ela acrescentou que espera que "as partes negociem" de forma a chegarem a um acordo. O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), também criticou o ocorrido e um eventual uso político da manifestação, além de defender a posição do governador. "Não é correta uma manifestação usar viaturas policiais e armas que pertencem ao povo. O movimento mistura reivindicações legítimas com o oportunismo de pessoas motivadas pela política e pela eleição. Tenho certeza de que o governador José Serra está conduzindo o caso da melhor maneira possível'', afirmou Kassab. CLARISSA OLIVEIRA, RICARDO BRANDT e CAROLINA RUHMAN