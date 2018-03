Kassab faz brincadeira com acidente no Metrô de São Paulo Em um vídeo postado no YouTube, o prefeito Gilberto Kassab (PFL) aparece fazendo uma brincadeira sobre o acidente na futura Estação Pinheiros do Metrô. Kassab comenta a reação de pessoas que estavam em um motel, que fica ao lado da cratera, no momento do acidente. "Tem aquele motel ao lado do buraco daquele acidente do metrô e quando veio o estrondo imagina a zoeira que foi. Todo mundo saindo dos quartos. Algumas pessoas contaram que estavam presentes lá. Foi uma comédia, apesar da tragicidade do momento. As pessoas não sabiam o que era", brincou o prefeito. A declaração foi exibida no último domingo, 28 com reprise na terça-feira, no programa Planeta Cidade, da TV Cultura. Kassab aparece ao lado do secretário municipal dos Transportes, Frederico Bussinger, dentro do Expresso Tiradentes, que é apresentado ao público do programa. Eles comentam sobre o fato de a via por onde passa o expresso ter muitos motéis, daí surge a brincadeira. Bussinger, conta ao apresentador, Cesar Giobbi, e ao prefeito, que os estabelecimentos da região fizeram reforços em suas estruturas, por conta do expresso. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab considerou "uma infelicidade o uso da imagem fora de contexto". "Isso criou um mal-entendido, ele jamais quis fazer ou faria uma ironia com a tragédia na obra do Metrô", complementa a assessoria de imprensa. As obras da futura Estação Pinheiros do Metrô desabaram no dia 12 de janeiro, deixando sete pessoas mortas no local. As obras fazem parte da construção da Linha 4-Amarela do Metrô, realizada pelo Consórcio Via Amarela que integra cinco empreiteiras - Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez. As buscas demoraram duas semanas e tiveram a participação de bombeiros e homens da Polícia Militar. Esta matéria foi atualizada às 12h12 para acréscimo de informações.