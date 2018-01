Kassab garante que SP está preparada para as chuvas O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), voltou a insistir nesta quinta-feira que a cidade está preparada para enfrentar as chuvas desta época do ano. Segundo ele, o problema é que está chovendo acima da média para o período. "Nós podemos dizer sim que a cidade está preparada. As informações são bastante tranqüilizadoras. Os investimentos em infra-estrutura para fazer limpeza de bueiro e córregos são superiores ao realizados nos anos anteriores", declarou. O prefeito participou na manhã desta quinta da criação do Núcleo de Desenvolvimento da Casa Verde, formado pelos principais representantes empresariais da zona norte de São Paulo. A parceria foi oficializada no auditório do Grupo Estado, um dos parceiros do projeto. De acordo com a reportagem da Rádio Eldorado AM, Kassab afirmou que a prefeitura está preparada para ser acionada em todas as áreas de risco que eventualmente tiveram problemas causados pelas chuvas. Questionado sobre a possibilidade de isentar o pagamento do IPTU de famílias atingidas pelas chuvas, o prefeito falou que existe um grupo de trabalho preparando algumas medidas de apoio, mas não detalhou. "Apoiamos as famílias atingidas por inundações e continuaremos com as ações para minimizar os problemas com enchentes nos próximos dias. Durante o evento, Kassab também anunciou que Clóvis Carvalho é o novo secretário municipal de Governo. Ele irá substituir Aloísio Nunes Ferreira que assumirá a secretaria estadual da Casa Civil no governo de José Serra.