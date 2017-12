Kassab nega vazamento de dados em secretaria

O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) negou ontem que dados de movimentações financeiras da Projeto Consultoria Financeira Ltda. - empresa aberta pelo ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, em 2006 - tenham sido vazados da Secretaria de Finanças da Prefeitura.

Anteontem, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, havia dito que valores sobre o faturamento da consultoria haviam sido descobertos através da secretaria paulistana, via arrecadação do ISS pago pela Projeto.

"Não houve esse vazamento. Ficaríamos muito indignados se tivesse acontecido em qualquer órgão da Prefeitura. E seriam acionadas as medidas passíveis de punição", afirmou Kassab.

O prefeito afirmou que a Secretaria de Finanças fez uma apuração interna e que recebeu uma ligação do titular da pasta, Mauro Ricardo Costa, ainda na noite de anteontem. Segundo Kassab, foi constatado que todos os acessos aos dados da Projeto nos últimos meses foram autorizados ou a pedido da própria empresa.

"Foi feita uma cuidadosa análise das intervenções no cadastro da empresa (Projeto) e podemos afirmar, tranquilamente, que todas as intervenções nos últimos meses, todas elas, foram a pedido da própria empresa", afirmou Kassab. O prefeito considerou "legítima e correta" a preocupação de Carvalho em relação à quebra de sigilo fiscal da Projeto. "A preocupação do ministro é igual a nossa", frisou.

Contra-ataque. A afirmação de Carvalho foi feita a partir de informações levantadas por vereadores do PT. Os parlamentares disseram ao Planalto que houve violação do sigilo fiscal da Projeto na Secretaria de Finanças - o titular da pasta é aliado do tucano José Serra. Assim que os petistas acusaram a pasta de Mauro Ricardo, vereadores do PSDB disseram que o PT queria encobrir o "fogo amigo" que, segundo eles, teria originado as denúncias contra Palocci.