Kassab prestigia segunda noite de desfiles em SP O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), chegou ao Sambódromo do Anhembi, pouco depois da meia-noite e acompanhou boa parte do desfile da Vai-Vai, a segunda escola a entrar na avenida. ?Gostei bastante porque foi uma apresentação que empolgou o público?, afirmou. Segundo ele, carnaval de São Paulo, daqui a alguns anos, ?ai de se igualar aos de outros grandes carnavais do Brasil´. Kassab sugeriu que se for percebido a tempo que algum setor da arquibancada não será ocupado totalmente, a idéia é de que os ingressos sejam doados a funcionários da prefeitura nos próximos anos. "É fácil de falar nisto agora mas vamos pensar nesta hipótese?. O ministro do Esporte, Orlando Silva, também esteve presente no camarote da Prefeitura. O ministro, que é baiano, disse estar em São Paulo à espera do nascimento da filha Maria, na terça feira. ?Minha mulher é paulista e eu vim aqui para prestigiar as escolas mas torcer pelo Peruche?, disse o ministro, que desfilou pela escola da zona norte em 2001. No entanto, ele afirmou que a Peruche deve ter dificuldades para conseguir o titulo neste ano, ?De qualquer jeito o enredo (homenagem a Maurício de Souza) pode levantar o Sambódromo e surpreender". Silva vai neste domingo para o Rio assistir ao desfile da Portela cujo tema serão os jogos Pan-Americanos que ocorrem em julho na cidade.