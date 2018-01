Kassab promete investir R$ 1 bi A nove meses de encerrar a gestão, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) pediu ontem à imprensa que cobre dos candidatos ao cargo o compromisso de investir em transportes públicos, principalmente no metrô, e já fez sua primeira promessa. "Se for candidato, assumirei o compromisso, de maneira corrigida, de investir R$ 1 bilhão", disse o prefeito. Depois de enfrentar sucessivos recordes de congestionamento no início do mês, Kassab iniciou uma série de anúncios de medidas para melhorar o trânsito. Uma delas é a transferência de R$ 75 milhões para o Metrô contratar o projeto executivo da Linha 6, que ligará a Freguesia do Ó, na zona norte, à Rua do Oratório, na zona leste. "A nossa intenção é melhorar o trânsito. Não queremos ficar com a injusta imagem de omissos." Ontem, Kassab vistoriou as obras de adequação viária no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua da Consolação, no centro. A intervenção faz parte do pacote de medidas para o trânsito já anunciado. À noite, a Câmara Municipal aprovou, em primeira votação, o projeto do vereador Jooji Hato (PMDB) que prevê restrição à carga e descarga de veículos pesados em toda a cidade no horário de pico, das 7 às 10 e das 17 às 20 horas. O projeto precisa passar por uma segunda votação na Casa, antes de seguir para sanção ou veto do prefeito Gilberto Kassab (DEM).