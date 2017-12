Kassab prometeu melhorar índices e Unicef vai fiscalizar Antes das eleições, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), assinou um documento no qual se comprometeu a melhorar 20 índices sociais relacionados à criança e ao adolescente entre os anos de 2009 e 2011 em São Paulo. São metas que estão ligadas a redução da mortalidade infantil, diminuição de gravidez na adolescência e aumento da ofertas de serviços públicos sobretudo para jovens. Outra novidade é que, a partir de 2009, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai investir R$ 1,5 milhão na cidade justamente para mobilizar as comunidades e organizações não-governamentais para fiscalizar o cumprimento dessas metas e ajudar a melhorar os índices. "A idéia é investir em trabalhos que já são feitos em São Paulo e dão bons resultados. Queremos ajudar a criar e ampliar a rede de atendimento", diz a coordenadora do Unicef, Anna Penido. Este mês, a entidade começará a fazer uma série de encontros em São Paulo para mobilizar os líderes de diferentes regiões da capital para discutir a forma como o trabalho vai ser realizado. "Partindo de índices objetivos, tentaremos verificar bairros, associações e prefeitos que conseguem avançar mais, para replicar assim as iniciativas que dão certo", diz Anna.