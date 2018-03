Kassab quer ônibus circulando imediatamente O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, determinou que as empresas concessionárias do transporte coletivo voltem imediatamente ao trabalho. Kassab garantiu que haverá policiais à paisana em pelo menos 50% dos ônibus e que eles devem voltar a circular até as 16 horas. Segundo informou a assessoria da Prefeitura, a decisão foi tomada após reunião convocada pelo prefeito, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (Polícia Militar e Civil) e da Guarda Civil Metropolitana, com empresários do transporte coletivo, diante da nova onda de violência que já deixou pelo menos 45 ônibus destruídos na capital. A maioria das empresas de ônibus manteve hoje seus veículos nas garagens. Para garantir a segurança dos motoristas, cobradores e usuários, a Prefeitura definiu que policiais de uma tropa de elite ficarão à paisana nos ônibus, que serão escoltados pela Polícia Militar nos 20 principais corredores da cidade. Haverá ainda policiamento nos terminais e nas garagens das empresas, a cargo da Guarda Civil Metropolitana. O Comandante Geral da polícia Elizeu Eclair disse, nesta manhã, que "é importante saber que aquele marginal que entrar em um ônibus e mandar os passageiros descerem poderá estar tratando com um policial à paisana". Ele ressaltou que os policiais não tomarão atitudes que possam colocar em risco a vida de passageiros. De acordo com o Eclair, em dois dias foram contabilizados 106 ataques a 121 em todo o Estado, sendo que destes, 68 eram ônibus, dos quais 45 circulavam na capital. Até o momento, 8 pessoas foram presas. Com o medo causado pelos ataques, muitas empresas de ônibus retiraram suas frotas das ruas. Segundo a SPTrans, das 16 empresas que operam em São Paulo, apenas quatro estão funcionando, sendo três delas na zona oeste e uma na zona leste da cidade. As viações possuem uma frota de 15 mil ônibus e atendem cerca de 5,5 milhões de passageiros diariamente.