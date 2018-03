Kassab sanciona lei que cria 31 cargos no TCM O prefeito Gilberto Kassab (DEM) sancionou projeto que cria 31 novos cargos no Tribunal de Contas do Município (TCM), com salários entre R$ 3,4 mil e R$ 7,2 mil. A estrutura extra deve custar cerca de R$ 200 mil ao mês ou R$ 2,3 milhões ao ano. A proposta ainda amplia pagamento de gratificação de R$ 997. Apesar da aprovação de Kassab, parte de sua base na Câmara foi contra o projeto - 2 vereadores do PPS e 13 do PSDB. Entre as atribuições do TCM está julgar contas do prefeito, podendo aprová-las ou rejeitá-las. No segundo caso, se a rejeição for confirmada pela Câmara, o mandatário pode ficar com direitos políticos suspensos. As contas de 2008 de Kassab devem ser julgadas até 30 de junho. O TCM alega que novos cargos se enquadram na tabela de salários do órgão e estão previstos no orçamento de 2009. Parte deles vai repor servidores que saíram, compor a corregedoria do órgão e reforçar o setor de informática.