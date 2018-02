Kassab sanciona lei que cria o Sistema Cicloviário em SP O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PFL), sancionou nesta quarta-feira, 7, uma lei que cria o Sistema Cicloviário do Município. A resolução, publicada no Diário Oficial do Município, estabelece metas como acesso de bicicleta em trens e metrô, criação de novas ciclovias e estacionamento. Para o autor do projeto, o vereador Chico Macena (PT), a medida é o primeiro passo para diminuir o congestionamento e a poluição do ar em São Paulo. Segundo ele, a idéia é estimular o uso da bicicleta como meio de transporte público. O vereador do PT acredita que faltava atitude do governo municipal para estudar a lei. De acordo Macena, é totalmente possível harmonizar o trânsito em São Paulo com veículos, motos e bicicletas.