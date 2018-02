Kassab tem 4 novos secretários O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), confirmou ontem os titulares de quatro novas secretarias da próxima gestão. Além do titular da Secretaria de Controle Urbano, Orlando Almeida, o deputado federal José Aristodemo Pinotti (DEM) foi confirmado na Secretaria Especial da Mulher. As outras duas pastas anunciadas por Kassab - Direitos Humanos e Segurança Urbana - são coordenadorias na atual gestão. Os atuais coordenadores se tornam secretários: José Gregori, ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, continua à frente dos Direitos Humanos, e o ex-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab), Edsom Ortega, será o titular de Segurança Urbana. Outro novo secretário, o economista recém-eleito vereador Marcos Cintra (PR) tomou posse ontem. "São Paulo tem de se posicionar como cidade competidora das outras metrópoles mundiais", disse o novo secretário, vice-presidente da Fundação Getulio Vargas. "No plano regional, além de capacitação de profissionais, temos de descentralizar o emprego, levá-lo para a periferia, acabar com o conceito de bolsões dormitórios."