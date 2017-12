Kassab veta Fundo Municipal de Trânsito O prefeito Gilberto Kassab (DEM) vetou parcialmente e devolveu à Câmara o projeto de lei do vereador Paulo Frange (PTB) que determinava a criação do Fundo Municipal de Trânsito - cujo objetivo era usar o dinheiro arrecadado em multas somente para melhorias no sistema de tráfego. Publicado ontem no Diário Oficial da Cidade, o veto é justificado com o argumento de que a matéria é de competência da União.