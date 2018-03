Kia - Sob a influência de um renomado estilista Além do conceito KND 4, desenvolvido pelo ex-estilista da Audi, Peter Schreider, e sem previsão de lançamento, o estande da Kia antecipa algumas outras novidades. Estão lá o utilitário Mohave e o hatch médio Rio, que chega em fevereiro de 2009 por cerca de R$ 40 mil. O modelo é dotado de motor 1.4 e opção de câmbio automático. Outra estréia, o reestilizado sedã Cerato virá em março. O motor é 1.6 de 126 cavalos. MOHAVE As vendas do ?jipão? no País começam em dezembro. São três opções de motor - o V6 3.0 a diesel é topo de linha - e tração nas 4 rodas SOUL Com motor 1.6 de 126cv, será vendido aqui a partir de março, trazido da Coréia do Sul KND 4 O carro-conceito de Schreider (ex-Audi), segundo informações da Kia, vai emprestar suas linhas para os outros modelos