Ladrão atropela criança com carro roubado em São Paulo Um homem, ainda não identificado, atropelou duas pessoas, entre elas uma criança, na manhã desta quinta-feira, 8, após roubar um veículo, na região de Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. O homem roubou uma Montana vermelha, por volta das 7 horas, e durante a fuga atropelou uma menina e uma mulher, no bairro de Cambiri. Após o acidente, o suspeito abandonou o veículo e se escondeu em um matagal da região. Uma equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, acionada para ajudar nas buscas, localizou o bandido, que foi preso. Os feridos foram levados ao pronto-socorro de Suzano.