Ladrão chegou a se atracar com policial disfarçado Douglas da Silva Mendes, de 18 anos, havia acabado de apanhar a bolsa de uma analista de 24 anos, quando um mendigo saiu correndo em sua direção. "Para, para, para", gritou o sujeito para o bandido. Pensando que estava sendo roubado, o ladrão se atracou com o mendigo e os dois foram parar no meio do asfalto, ao lado do Viaduto Julio de Mesquita Filho, na Bela Vista. O disfarce de mendigo levou à prisão de Mendes e de um adolescente que ia de bicicleta até a ligação Leste-Oeste para roubar.