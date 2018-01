Ladrão de carro morre em confronto com PM em Guarulhos Quatro homens, todos armados, roubaram um Peugeot em frente ao Condomínio Parque Continental, em Guarulhos, na Grande São Paulo, às 21h45 desta quinta-feira. As vítimas avisaram a PM, que passou a perseguir os ladrões. Segundo a Polícia Militar, na Rua São Daniel a quadrilha trocou tiros com os policiais. Três suspeitos foram baleados e socorridos no hospital Padre Bento. Um morreu e os demais tiveram ferimentos leves. Um quarto suspeito foi preso ileso. Todos foram reconhecidos pelas vítimas.