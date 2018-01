Ladrão de fuzis tem retrato falado divulgado O Exército liberou o retrato falado de um dos suspeitos do roubo de sete fuzis 7,62 mm do 6.º Batalhão de Infantaria Leve, de Caçapava. O homem é branco, tem entre 20 e 25 anos, mede aproximadamente 1,65 m, tem tipo físico normal e cabelos pretos. Mais quatro homens participaram da invasão na noite do dia 8, mas estavam encapuzados.