Ladrão do Masp é filho de fazendeiro, diz TV Procurado pela polícia por participação no furto de telas do Masp, no dia 20, Moisés Manuel de Lima Sobrinho, de 25 anos, tem um perfil bem diferente dos dois ladrões já detidos, ambos fichados por roubo. Segundo noticiou ontem o programa Fantástico, da TV Globo, Sobrinho, que não tem antecedentes criminais, é de classe média alta. Morador de Jataí (GO), ele é filho de uma advogada de Brasília e um fazendeiro de Goiás. A polícia acredita que Sobrinho tenha sido o contato entre o mandante do furto e os dois detidos, Francisco Laerton de Lima e Robson de Jesus Jordão.