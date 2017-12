Ladrão é preso depois de "pescar" dinheiro Jonas Adriano Galo, de 28 anos, foi preso em flagrante neste sábado, quando tentava roubar uma lanchonete no Sacomã, na zona sul de São Paulo, usando um anzol. Depois de quebrar uma das paredes da loja com uma chave de fenda e um alicate, Jonas, que sabia a localização exata do cofre do estabelecimento, "pescou" malotes com R$ 2.900,00 em dinheiro e tickets. Segundo informações da polícia, o alarme da lanchonete soou e o ladrão foi preso em flagrante. Ele pode pegar de três a cinco anos de prisão.