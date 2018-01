Ladrão fica preso dentro do carro Um jovem de 15 anos, acusado de tentar furtar o rádio de um Vectra estacionado no canteiro central da Avenida Vieira Souto, em Ipanema, ficou preso dentro do carro, de vidros blindados, ontem. Ele só saiu após uma equipe do Corpo de Bombeiros usar uma motosserra e uma marreta e foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.