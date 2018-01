Ladrão fica preso em chaminé ao tentar furtar padaria Carlos Henrique da Silva, de 24 anos, foi o protagonista de uma ocorrência policial inusitada. Às 23 horas de segunda-feira, 20, ele foi içado pelo guincho do Corpo de Bombeiros do interior da chaminé da padaria localizada no Jardim Carolina, zona leste de Bauru. Os policiais foram chamados pelos vizinhos que ouviram gritos vindos do alto da padaria e, ao chegaram no local, encontraram o homem preso pelo tórax. Depois de retirado pelos bombeiros, Carlos foi levado ao pronto-socorro, onde foi tratado das escoriações sofridas e, em seguida, encaminhado ao plantão do 3º Distrito Policial. O homem revelou que era freqüentador da padaria e decidiu furtá-la entrando pela chaminé, mas calculou mal a relação do seu corpo com o diâmetro do cano. Quando entrou, ficou preso e apenas seus sapatos caíram dentro do estabelecimento. A vizinhança acompanhou o trabalho dos bombeiros e, com bom humor, diziam que "o Papai Noel chegou mais cedo ao bairro". O delegado Marcelo Gimenes indiciou Carlos Henrique por tentativa de furto qualificado e ameaça contra a proprietária da padaria. O ladrão trapalhão foi recolhido à cadeia pública de Avaí, a 30 quilômetros de Bauru, onde deverá aguardar julgamento.