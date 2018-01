Ladrão mata comparsa durante assalto O desentendimento de dois ladrões durante um assalto ontem em Santo André, Grande São Paulo, levou um deles a disparar contra o outro. A vítima do assalto saiu ilesa, e virou testemunha do fato. A discussão entre os dois assaltantes ocorreu porque um queria matar a vítima e o outro não. O ladrão baleado morreu no local e o outro fugiu. Dilson Santos Matos, a vítima, estava em seu carro quando foi abordado pelos dois assaltantes. Apenas um deles portava arma de fogo. Os ladrões entraram no carro e o forçaram a dirigir até próximo ao condomínio Maracanã. Depois de roubarem R$ 70 de Dilson Matos, o ladrão desarmado mandou que o outro atirasse contra a vítima, mas ele se recusou. Começaram então uma troca de insultos que terminou com o tiro do ladrão em seu comparsa.