Ladrão mata corretora na frente da filha no Rio Grande do Sul

Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça durante um assalto, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo, 18. Segundo a polícia, a vítima não reagiu. A corretora de seguros Andressa Reinaldo Friedrich estava acompanhada do marido e da filha, de um ano e 11 meses.

A família chegava em casa após participar do Acampamento Farroupilha – festa que celebra o Dia do Gaúcho –, quando foi abordada pelo criminoso. Ele esperou o veículo se aproximar do portão da casa para anunciar o assalto.

O delegado Tiago Beneman afirmou que a família tentou negociar com o bandido para que a criança fosse retirada do veículo. Foi na sequência que o criminoso atirou na cabeça da corretora e fugiu com o carro. Ela chegou a ser levada para o hospital, onde morreu.

A Polícia Militar fez buscas na região e localizou o veículo de Andressa ainda com a bolsa dela.