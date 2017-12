Ladrão que baleou segurança já tem retrato falado A Polícia Civil do Estado de São Paulo distribuiu nesta manhã o retrato falado de um dos ladrões que atiraram contra os seguranças do filho do presidente da República, num assalto na noite de ontem, em Santo André. Um dos seguranças, o subtenente do Exército, Alcir José Tomasi, faleceu hoje no Centro Hospitalar de Santo André. Já o cabo Nivaldo Ferreira Santos foi medicado e está fora de perigo.