Ladrões arrombam cofre da Nossa Caixa e levam R$ 50 mil A polícia de Batatais, na região de Ribeirão Preto, iniciou a investigação do arrombamento do cofre e furto de cerca de R$ 50 mil do Banco Nossa Caixa S.A., descoberto no início da manhã de hoje, mas não tem pistas sobre os autores do crime. A invasão à agência bancária só foi descoberta quando uma funcionária chegou para trabalhar. O alarme não foi acionado durante a ação criminosa e a polícia não tem idéia de quando o arrombamento ocorreu. Segundo a polícia, os ladrões conseguiram entrar na agência, instalada no centro da cidade, usando a garagem do próprio banco, na qual cabem três carros. Depois escalaram a grade lateral do banco, chegaram à laje e, ali, arrombaram a janela. Ao entrar no banco, o grupo, com uma alavanca, estourou a grade da ante-sala, acessando o cofre principal da agência. O cofre foi aberto com o auxílio de um maçarico.