Ladrões arrombam dois caixas eletrônicos em São Paulo Dois caixas eletrônicos de uma agência do Banco Sudameris, na Casa Verde Baixa, zona norte da capital paulista, foram arrombados por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, o crime foi praticado por pelo menos quatro homens que chegaram ao banco munidos de maçaricos. Os criminosos fizeram um buraco nos caixas e pegaram o dinheiro que estava dentro das máquinas. Não foram anotadas placas nem características do carro com o qual o grupo chegou à agência. Segundo a polícia, que ainda não conseguiu localizar os criminosos, o valor levado das máquinas ainda será apurado.