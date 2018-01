Ladrões assaltam de bicicleta, matam e fogem a pé Policiais do 40º DP - Vila Santa Maria, na Zona Norte da capital paulista, estão à procura de dois marginais que tentaram assaltar, na noite desta sexta-feira, o bar e mercearia da Rua João Antonio, 26, no Bairro do Limão. Segundo o proprietário, eles chegaram em duas bicicletas do tipo ?mountain bike? e, ao ameaçar com uma arma o cliente José Fernando da Costa Silva, de 43 anos, este tentou reagir. Os criminosos o balearam e fugiram a pé abandonando as bicicletas no local. Segundo o comerciante José Vieira da Silva, de 34 anos, os marginais estavam encapuzados. Um era mulato, tinha 1m70 de altura e aparentava 20 anos. O outro era branco, aparentando 18 anos, praticamente da mesma altura que o comparsa. Eles chegaram numa bicicleta de cor verde e em outra prata, ambas sem marca. Os assaltantes não chegaram a apanhar nenhum dinheiro. A reação de José Fernando surpreendeu o próprio dono do bar e mercearia, que já foi vítima de outros roubos, mas que nunca enfrentou os criminosos. Baleado mortalmente, ele foi socorrido por PMs da 2ª Cia do 18º BPMM e levado ao Pronto-Socorro de Vila Nova Cachoeirinha, onde morreu. As bicicletas foram apreendidas pela polícia, que agora aguarda informações anônimas pelo Disque Denúncia para esclarecer a autoria deste roubo seguido de morte.