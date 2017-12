Ladrões de tratores são presos no interior de SP Dois homens foram presos, durante a madrugada desta quarta-feira, quando passavam em frente à base da Polícia Rodoviária de Ribeirão Preto, na Rodovia Anhangüera, interior de São Paulo. Eles estavam transportando na carroceria de um caminhão dois tratores roubados e acabaram sendo abordados por patrulheiros rodoviários. Segundo a polícia, os tratores foram roubados, ontem à noite, numa fazenda em Monte Mor por uma quadrilha composta por oito integrantes. A Polícia Rodoviária desconfiou dos suspeitos porque os tratores estavam amarrados com cordas e o caminhão era inadequado para o transporte dos veículos. Os dois suspeitos chegaram a apresentar uma nota fiscal de uma empresa de Itu, supostamente falsa, com valores menores que os de mercado. O motorista do caminhão e um homem, ambos de 41 anos, foram presos em flagrante por roubo.