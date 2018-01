Ladrões deixam suposta bomba em banco de SP Ladrões assaltaram hoje uma agência da Nossa Caixa Nosso Banco no município de Embu, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar da cidade, o roubo aconteceu na Rua Domingos Pascoal, número 48, região central do município. As primeiras informações dão conta de que os marginais teriam amarrado uma bomba junto ao corpo de uma pessoa durante o assalto e depois liberaram a vítima. Os criminosos conseguiram fugir levando R$ 30 mil, mas deixaram o suposto explosivo na agência bancária. Homens do Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar (GATE) - estão no local para tentar desarmar o artefato.