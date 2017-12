Ladrões em fuga capotam veículo na via Anchieta Quatro bandidos que fugiam da polícia pela pista norte da rodovia Anchieta capotaram um veículo Corsa, no sentido litoral-capital aulista, na altura do km 18, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, por volta das 10 horas deste domingo. Eles haviam acabado de assaltar uma padaria no Jardim Demarchi, bairro de classe média de São Bernardo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, dois assaltantes tiveram ferimentos leves e foram presos em flagrante. Os outros dois conseguiram fugir. De acordo com o Corpo de Bombeiros do ABC, mais tarde, os fugitivos teriam sido atropelados na rodovia, mas a informação não foi confirmada pela polícia.