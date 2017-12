Ladrões fazem casal de idosos refém na Grande SP Ladrões acabaram presos na noite de ontem após fazer casal de idosos refém em Santo André, no ABC. Policiais militares suspeitaram dos ocupantes de um Audi e de um Golf que seguiam, em alta velocidade, pela Avenida dos Estados. Após constatar que os dois veículos eram roubados, os PMs passaram a persegui-los. Os carros se separaram e os policiais optaram por seguir atrás do Golf, que foi alcançado na Rua Itanhaém, no Parque Jaçatuba. Eduardo de Souza Gomes, de 18 anos, se entregou, mas seu comparça, um menor, de 14, invadiu uma casa e rendeu um casal de idosos. Armado com uma pistola calibre 380, ele passou a ameaçar as vítimas, enquanto negociava com os PMs. Pouco depois, ele concordou em se entregar e libertou o casal, sendo encaminhado, com Eduardo, ao 1º Distrito Policial da cidade. O Audi foi encontrado abandonado no Parque João Ramalho, com uma sacola com pertences de um policial militar dentro, mas os ocupantes fugiram.