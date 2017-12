Ladrões incendeiam caminhão em posto Um caminhão foi totalmente destruído por um incêndio, na madrugada de ontem, em um posto de gasolina em Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo. Soldados de quatro guarnições do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas e impediram que o fogo se alastrasse. O incêndio foi criminoso, mas ninguém se feriu. Dois homens chegaram ao local e anunciaram o assalto, depois de dizer que queriam comprar um galão de gasolina. Queixando-se de que a quantia entregue era pequena, despejaram a gasolina no caminhão parado no posto, colocaram fogo e fugiram em seguida.