Ladrões invadem casa e disparam contra agente do GOE Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, estavam à procura, desde às 4h50 desta quinta-feira, 15, de três suspeitos, sendo que dois deles armados, que invadiram a casa de um agente do grupo especializado para assaltar o imóvel. A ação teria ocorrido na esquina da Rua Andrade Maia com a Rua Desembargador Alfredo Russel, no Jardim São João, região de Vila Matilde, na zona leste da capital paulista. Ao perceber que a casa havia sido invadida, o policial, identificado apenas como França, reagiu e trocou tiros com os criminosos. Na fuga, um deles voltou a atirar e atingiu a perna da irmã do agente do GOE, Fabiana Andreza. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, em Vila Nhocuné.