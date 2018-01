Ladrões invadem casa, fazem reféns mas acabam presos Três criminosos renderam um casal de empresários que chegava à própria casa na noite de sexta-feira, no município de São Caetano do Sul. Assim que viu os pais entrarem sob a mira dos invasores, o filho do casal, que estava na casa, telefonou para a Polícia Militar. Depois, quando viu que PMs já haviam cercado a residência, enfrentou um dos ladrões, tomou-lhe a arma e saiu da casa com a ajuda de policiais. Mantendo o casal como refém, os assaltantes começaram a negociar com a polícia. Segundo as autoridades, a única exigência que fizeram era de que a imprensa estivesse presente. Eles temiam ser mortos caso não houvesse testemunhas. A crise se estendeu por algumas horas, até a chegada, já na madrugada, de um repórter. O jornalista entregou seu crachá a um policial, que se apresentou aos marginais afirmando ser da imprensa. Só então os três liberaram os reféns e se entregaram.