Ladrões levam computador com dados da operação A sede do Gaeco em Campinas foi invadida ontem de madrugada por desconhecidos que tinham como alvo o computador em que estava armazenada a pasta com todos os dados relativos à investigação sobre fraudes em licitações - relatórios, interceptações telefônicas e de e-mails entre suspeitos, além de análise de dados bancários e fiscais.