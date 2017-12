Ladrões levam R$ 1,5 mi de cooperativa agrícola Sete homens armados e encapuzados renderam funcionários e levaram mais de R$ 1,5 milhão em fertilizantes, fungicidas e equipamentos de uma cooperativa agrícola, em Taquarituba, no sudoeste de São Paulo. A Polícia prendeu três suspeitos, entre eles um ex-policial militar e um investigador da Polícia Civil. O valor do roubo, equivalente ao preço de 50 carros médios, é o maior já realizado em áreas agrícolas na região. Três dos ladrões escalaram o muro que cerca a Cooperativa Regional Agropecuária de Taquarituba (Coreata) e renderam dois vigias e o porteiro para possibilitar a entrada dos demais. Segundo os reféns, eles tinham armas de grande potência, como fuzis e metralhadoras. Os bandidos desligaram o sistema de alarme e prenderam os funcionários em um galpão. O roubo durou mais de três horas. Os ladrões encostaram uma carreta no pátio para carregar os produtos. Eles visavam principalmente aos fungicidas usados para combater a ferrugem da soja, um dos mais caros do mercado. Um galão de 20 litros custa R$ 2,4 mil. Na fuga, levaram também dois veículos da cooperativa, uma picape Saveiro e um automóvel Gol. A Polícia Militar encontrou os veículos abandonados a 20 quilômetros. Segundo o gerente-geral da cooperativa, Antonio Renato Giansanté, os bandidos conheciam o sistema de alarme e o valor dos insumos, pois só levaram os produtos mais caros. Ele disse que, em razão do elevado número de roubos, as seguradoras deixaram, há dois anos, de segurar defensivos agrícolas. A Polícia Militar deteve, no mesmo dia do furto, um ex-PM suspeito de ser integrante da quadrilha. Ele havia sido expulso há um mês por má conduta e estava em um veículo Vectra furtado. Antes do flagrante, os policiais seguiram o Vectra e prenderam também os dois ocupantes de um veículo Ka, que aguardavam o ex-policial. Um deles era investigador da Polícia Civil, o outro, um piloto de helicóptero. Os nomes não foram divulgados. No carro, foram encontrados seis aparelhos de celular, duas pistolas semi-automáticas e um rádio-comunicador semelhante ao que era usado pelos bandidos durante o roubo.