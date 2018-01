Ladrões matam investigador da Polícia Civil em SP Um investigador da Polícia Civil foi assassinado a tiros, ontem à noite, na zona norte de São Paulo. Osvaldo Machado de Sousa, de 50 anos, tinha ido à casa da irmã, na Rua Gurupatuba, no bairro de Vila Mazzei. Quando tocava a campainha, foi atacado pelos criminosos. A irmã chegou a ouvir os disparos no momento em o irmão se identificava para entrar na residência. O investigador trabalhava no 2.º Distrito Policial do Bom Retiro. Os ladrões levaram dinheiro, celular, uma arma do policial que estava em seu carro e fugiram.